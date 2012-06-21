З 1 січня в Україні підвищили мінімальну заробітну плату і тепер вона становить 3723 гривень в місяць.
Саме таку суму визначили законодавці в держбюджеті на 2018 рік.
Вона – на 523 гривні більше, ніж рівень мінімальної зарплати в 2017 році – 3200 гривень.
У погодинному розмірі мінімальна зарплата зараз складає 22 гривні 41 копійка.
Також з 1 січня в Україні зарплата вчителя стала як мінімум втричі більша за мінімальну. Відповідні норми закону «Про освіту» вже почали діяти.
Так, мінімальна зарплата педагога низьку кваліфікацію дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати. А виплати науково-педагогічному працівнику – ще на чверть більше.