Створення цифрового уряду та означення термінів подання міністерствами кандидатур на посади заступників міністрів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – такий підсумок наради з питань цифрової трансформації, проведеної під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Посади має бути запроваджено впродовж двох тижнів. Крім того, у місячний термін слід внести на розгляд Прем’єр-міністра пропозиції стосовно відповідних кандидатур, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Ситуація з поширенням пандемії підштовхнула країну до максимального переходу в цифрове поле. «Я особисто гарантую політичну волю нашого уряду до цифрової трансформації. У цьому перспектива розвитку країни й шлях до подолання корупції. Тому що цифровізація дає змогу прибирати корупційні ризики з усіх рівнів, від найвищого до рівня надання адміністративних послуг в найвіддаленішому регіоні», – наголосив очільник уряду.
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«Урядового кур’єра»