Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував це рішення так: «Ми виокремлюємо Міністерство екології та прискорюватимемо всі процедури, рухатимемося вперед. Екологія зараз працює, буде призначено виконувача обов’язків. Критично важливо в кризовий час забезпечити функціонування Міністерства енергетики. Це важливо, оскільки криза може призвести до непоправних наслідків».
Як зауважила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, рішення ухвалено з метою оптимізації роботи міністерства шляхом поділу повноважень у галузі захисту довкілля та енергетики. Це дасть змогу комплексно впорядкувати формування державної політики у цих галузях.
Також уряд схвалив меморандум про співпрацю з американською компанією Louisiana Natural Gas Exports у постачанні скрапленого газу в Україну та вдосконалення газової інфраструктури. Документ передбачає вивчення можливості диверсифікації постачання природного газу шляхом забезпечення довгострокових поставок скрапленого газу та розвиток прикордонної газової інфраструктури України і ЄС.
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«Урядового кур’єра»