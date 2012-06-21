Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Міністерство фінансів оприлюднило роз’яснення, коли саме і чому банк має право заблокувати той чи інший платіж. Так, фінустанова може таке зробити, якщо визнає певну фінансову операцію підозрілою.

Також банки можуть заблокувати платежі і вимагати від клієнтів надання додаткових документів.

Міністерство фінансів інформує, що встановлені правила фінансового моніторингу вимагають від банків аналізувати такі платежі, щоби вчасно виявляти оборудки, які можна віднести до відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом або кошти скеровані на тероризм.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг про всі операції, сума перечислень яких більше 400 тисяч гривень.

Особа, яка здійснює первинний фінмоніторинг, може призупинити підозрілу трансакцію терміном до двох днів. Потім Держфіноміторинг має право призупиняти таку операцію на 7 днів і повідомляти про неї правоохоронні органи.

Далі триватиме ретельна перевірка такого клієнта банку. Протягом 30 днів повинно бути ухвалено відповідне рішення.