Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Мінекономрозвитку задля пом’якшення негативних соціальних наслідків карантину під час пандемії коронавірусу оприлюднило для публічного обговорення проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю». Згідно з ним, допомога по частковому безробіттю надається з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України працівникам підприємств, на яких сталося вимушене зупинення чи скорочення виробництва, без звільнення працівників.

Виплата загаданої допомоги здійснюється роботодавцем, який для цього отримує кошти з фонду соціального страхування. З цією метою роботодавцеві надається право звернутися до територіального органу фонду за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на соціальне страхування.

При цьому кошти надаються підприємству незалежно від форми власності та підпорядкування, але у разі, якщо його діяльність пов’язана з виробництвом продукції (тобто, працівників сфери розваг та деяких інших це не стосується). Важливо, що право на допомогу мають лише ті працівники, які працювали на цьому підприємстві не менш як шість місяців протягом року від початку скорочення і у яких скорочення робочого часу становить не менш як 50% на місяць. Якщо ж роботодавець вжив усіх заходів щодо запобігання поширенню пандемії, право на допомогу мають усі офіційно оформлені працівники.

При цьому роботодавець має довести, що зупинка або скорочення виробництва сталася саме через карантинні заходи, а не через якісь виробничі причини, що не мають стосунку до пандемії. Для цього він повинен отримати висновок організації роботодавців відповідної галузі про те, що зупинка чи скорочення виробництва має невідворотний та тимчасовий характер. Окрім того, факт виникнення форс-мажорних обставин може засвідчити Торгово-промислова палата чи інший уповноважений орган (у проєкті наказу точно не сказано). Щодо того, чи справді зупинка або скорочення виробництва є вимушеним і запобігти йому неможливо, виноситься спільне рішення роботодавця та органу профспілкової організації.

А тепер найцікавіше: рішення про надання допомоги з часткового безробіття виноситься на розгляд спеціальної комісії у складі представників територіального органу фонду соціального страхування, місцевої державної адміністрації, представників профспілкового органу та роботодавця. Очолює її заступник керівник зазначеного територіального органу. При цьому рішення комісії має рекомендаційний характер, а остаточне рішення про надання допомоги чи відмову приймає керівник територіального органу.

Якщо рішення позитивне, кошти з фонду надсилаються на рахунок підприємства, після чого воно мусить виплатити їх працівникам у триденний термін. Але у проєкті наказу сказано: «Допомога по частковому безробіттю виплачується в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду». І далі: «Розмір допомоги визначається… виходячи з фінансових можливостей, і не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб…».