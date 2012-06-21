Сьогодні Верховна Рада призначила Міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, який до того був заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Відповідний проєкт Постанови Верховної Ради підтримали 264 народних депутати.
Кандидата представляв Прем’єр-мініст Денис Шмигаль: «Він має надзвичайно успішний досвід роботи як у бізнесі, так і в державній службі. Після наших співбесід, консультацій з Романом Романовичем було вирішено, що він візьме на себе таку велику відповідальність за екологію України».
А Роман Абрамовський з парламентської трибуни, наголосив, що в екологічній політиці на сьогодні дуже багато викликів, і всі вони зрозумілі уряду. «Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати і наслідки промислового забруднення, ще багато питань у лісовому господарстві, багато питань в інфраструктурі поводження з відходами, зокрема з радіоактивними. Ми вступили в період маловоддя, це теж неабиякий виклик, якому доведеться дати раду. Є також питання по рибному господарству й рибній політиці. В мене є чіткий план, як зробити так, щоб рибне господарство приносило користь державі, а не окремим ділкам», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Романа Абрамовського.
Він висловив сподівання на плідну співпрацю з Верховною Радою. «Без цього ми не зможемо провести системні реформи, які в нас на порядку денному. Це і реформа ринку деревини, це і реформа рибної галузі, реформа контролю запобігання промисловому забрудненню, адаптації до змін клімату, реформа системи торгівлі викидами тощо», — підсумував Роман Абрамовський.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»