Коронавірус та карантин оголили проблемні ділянки української економіки. Згідно з прогнозами іноземних кредиторів, Україна у поточному році в економічному плані впаде більше, ніж її сусіди. Крім того, їй доведеться оговтуватися від коронакризи довше, ніж іншим. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко переконаний, що спад трапився б і без карантину.
Проблеми в економіці міністр пов'язує з попередньою політикою Національного банку України, яку він вважає занадто обережною. В інтерв’ю РБК-Україна Петрашко пояснив, чому, на його думку Нацбанку варто було стримати посилення гривні минулого року, якою має бути інфляція, як бізнес зловживає можливостями ФОПів та чи надовго він у політиці.