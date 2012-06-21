«Зранку — в Одесі. Беру участь у відкритті III Міжнародної конференції з питань морської безпеки. Говоримо про загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Символічно, що вперше в історії України — до складу наших ВМС долучились два катери типу «Айленд», які нам передав Уряд США.
Радий бачити тут наших партнерів — Вільяма Тейлора, Тимчасового повіреного у справах США в Україні, Александра Віннікова, Голову Представництва НАТО в Україні, представників дипломатичного корпусу країн НАТО і партнерів, контр-адміралів, адміралів, спеціалістів з права й загалом друзів ВМС ЗС України.
Дві тези з виступу: а) військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства і розвитку морської індустрії. Без потужних ВМС ці проблеми не вирішити. б) Конференція в Одесі — ще одне підтвердження сталих планів України відновити ВМС, які з окупацією Криму втратили значну частину своїх спроможностей.
За «Стратегією 2035», ми захищаємо прибережні води України й наші інтереси у виключній морській економічній зоні, відновлюємо морську інфраструктуру, виховуємо мотивований персонал, створюємо пакет соціальної підтримки, щоб наші ВМС повністю могли сконцентруватися на перемозі та ефективному захисті наших національних інтересів.
Щиро вдячний Міжнародному центру стратегій безпеки і оборони на чолі з адміралом запасу Кабаненком Ігорем Васильовичем, урядам США, Великої Британії та Одеській обласній Раді за допомогу у організації цієї важливої конференції…
РS Без зайвих слів: ще з 2014 року я чітко розумів, що ім’я ворога складається з п’ятьох літер: Росія. Це не «ополчєнци» чи «місцева міліція», а кадрові військовики з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час моторошних подій в Іловайську. Якщо ж ворог — Росія, то:
1) з ворогом розмовляють лише або мовою зброї, або мовою досвідчених дипломатів; 2) з цією країною неможливі фінансово-економічні відносини; 3) потрібно робити все, що від нас залежить, для повноцінної інтеграції з НАТО на всіх рівнях.
Як міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу».