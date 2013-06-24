Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром енергетики США Крісом Райтом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Герман Галущенко висловив вдячність США за важливу зустріч та співпрацю на міжнародному рівні.

«Ми дякуємо Сполученим Штатам за підтримку енергетики України. Перша газова турбіна, яку ми отримали, - була зі Сполучених Штатів. Це була дуже важлива підтримка, що допомогла нашим людям забезпечити себе найнеобхіднішим під час вимушеного відключення електроенергії через російські обстріли. Але сьогодні маємо говорити про подальшу майбутню співпрацю. Адже ми здатні спільно реалізувати багато важливих проектів у глобальному контексті, не лише двосторонніх відносинах», - зазначив Міністр.

Очільник Міненерго поінформував американського колегу про стан енергосистеми та наслідки атак росіян на інфраструктуру паливно-енергетичного комплексу України. Також обговорили підготовку до наступного опалювального сезону і забезпечення енергетичними ресурсами для його стабільного проходження.

Окремо обговорили питання забезпечення енергетичної безпеки України і Європи у контексті диверсифікації джерел постачання. Особливої уваги було приділено важливості заміщення російського ядерного палива та розвитку альтернативних маршрутів постачання газу.

Акцентувалося на перспективах розвитку українсько-американської співпраці в атомній галузі, зокрема, впровадженні провідних американських технологій для розбудови генерації українських АЕС та розвитку технологій малих модульних реакторів.

Розвиток бізнес-проектів між нашими країнами важливий задля забезпечення розвитку енергетики обох держав та забезпечення безпеки постачання всієї Європи.

Також учасники зустрічі окремо обговорили питання окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Команди профільних міністерств домовилися про подальше обговорення кроків співпраці, зокрема в межах Ukraine Recovery Conference, що відбудеться в Римі вже 10-11 липня.