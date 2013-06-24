Міністерство молоді та спорту України та громадська організація «3.5 відсотків» уклали Меморандум про співпрацю з метою об’єднання зусиль у розробленні та впровадженні механізму реалізації ініціативи Європейського Союзу «Молодіжна гарантія» в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ підписали Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та голова ГО «3.5 відсотків» Юліан Крицак. У церемонії підписання також взяли участь заступник Міністра Андрій Чесноков та Координаційна команда з розроблення та впровадження механізму реалізації ініціативи ЄС «Молодіжна гарантія».

«Цей Меморандум допоможе нам у процесі формування цілісної системи підтримки молоді в Україні. Ми чітко розуміємо, що відновлення людського капіталу, розширення можливостей для самореалізації та посилення соціальної згуртованості – основа сталого розвитку держави. Саме тому сьогодні ми закладаємо політичне підґрунтя для впровадження рішень, які відповідатимуть на виклики сучасності та наближатимуть Україну до реалізації таких ініціатив, як «Молодіжна гарантія», – зазначив Матвій Бідний.

Підписання Меморандуму – черговий крок до формування міжсекторального партнерства для запуску в Україні інноваційної системи підтримки молоді. Ініціатива сприятиме працевлаштуванню, соціальній інтеграції та розвитку навичок, необхідних для сталого майбутнього молодих українців та українок.

Документ визначає низку пріоритетних напрямів, зокрема:

- розробку пілотного проекту «Молодіжної гарантії»,

- спільне проведення досліджень та аналізу потреб молоді,

- створення умов для стажування та розвитку кар’єрних можливостей,

- зміцнення молодіжної інфраструктури,

- посилення соціальної згуртованості.

Також співпраця передбачає впровадження інструментів міжвідомчої координації, розроблення нормативних документів, розбудову партнерської мережі з українськими та міжнародними організаціями.

Партнерство з ГО «3.5 Відсотків» – це про синергію державної політики та експертної ініціативи, що виникла в результаті практичної роботи з молоддю на місцях. Відтепер ця співпраця матиме інституційне оформлення та стратегічний розвиток.

Ініціатива ЄС «Молодіжна гарантія» – це конкретна відповідь на виклики, з якими стикається молодь в умовах війни, економічної нестабільності та необхідності швидкої трансформації ринку праці.

Меморандум діятиме до кінця 2026 року та включає реалізацію низки ініціатив у партнерстві з іншими зацікавленими сторонами, зокрема в межах підтримки ЄС.