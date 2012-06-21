У Міноборони розпочалися практичні заходи з трансформації посад військовослужбовців на цивільні відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня. Ідеться про раціональне використання військовослужбовців, посади яких підлягають скороченню через проведення організаційно-штатних заходів.
За словами першого заступника міністра оборони Івана Руснака, це має на меті підвищення ефективності й реформування відомства як органу виконавчої влади і органу військового управління. «Вивчаючи досвід країн Альянсу, зауважуємо, що в оборонних відомствах, які формують політику у сфері оборони та вивчають питання забезпечення військ, майже всі посади цивільні», — нагадав фахівець.
У Міноборони залишать певну кількість військових посад, які узгоджені з керівниками департаментів та управлінь. Решта стануть цивільними, повідомляє прес-служба відомства. «Для кожного військовослужбовця, чия посада стає цивільною, це питання вибору. Усі вони професіонали. Хто вирішив залишитися на військовій службі, зможуть продовжити кар’єру в Генеральному штабі, інших органах управління, вищих військових навчальних закладах. А посади, які буде трансформовано в цивільні, будуть пріоритетними для тих, хто вирішив звільнитися з військової служби», — наголосив він.
На виконання оперативної цілі 1.1 Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня Міністерство оборони, здійснюючи функцію державного цивільного контролю над Збройними силами, посилення зв’язків з Верховною Радою і громадянським суспільством, набуває статусу цивільного.