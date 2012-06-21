Міністерство охорони здоров’я висловило бажання відмовитися від медичних довідок. Про це йдеться на офіційному сайті міністерства. Там вважають, що ведення інституту надання медичних довідок несе в собі велику корупційну складову.
Міністерством з 9 по 15 жовтня цього року збирало різні пропозиції щодо медичних довідок від професійного медичного товариства та громадян. Це проводилося на офіційній сторінці міністерства у Фейсбуці.
У Мінохоронздоров’я також зазначають, що проводять наради із представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями.
Стало відомо, що можуть ліквідувати довідку про епідеміологічне оточення. Як відомо, такий документ надають для того, щоб довести, що дитина не контактувала із інфекційними хворими протягом 21 дня. Таку довідку необхідно надавати батькам дитини, якщо вони відправляють її до таборів, басейну, дитячих стаціонарів тощо. Проте, термін її дії є дуже замалим — лише 3 дні. Тому і фахівці у Мінохоронздоров’я вважають, що надавати такий документ просто немає ніякого сенсу.
Як зазначила міністр Зорняа Скалецька, медична документація в Україні повинна відповідати стандартам країн ЄС, тому ми повинні відмовитися від бюрократичних документів та довідок.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»