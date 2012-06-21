Підвищення зарплати педагогів на 2018 рік передбачатиме просування оплати праці на 1 тарифний розряд єдиною тарифною сіткою та фіксування надбавки за престижність на рівні 20% для всіх вчителів. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич, під час зустрічі з керівниками обласних управлінь освіти.
«Якщо зараз обсяг надбавки за престижність — рішення місцевої влади, то з 2018-го ми робимо її обов’язковою. Очевидно, що ці гроші передбачені в межах освітньої субвенції, яку ми даємо на зарплати вчителів з держбюджету. Кращі педагоги — наприклад, ті, що візьмуть перший клас в межах реформи НУШ, вчителі в інклюзивних класах та інші мають отримати надбавку на рівні 30%», – сказала міністр.
Разом з тим, коментуючи слова Гриневич, заступник міністра освіти Павло Хобзей запевнив, що грошей на оплату праці вчителів у 2018 році має вистачити.
«Цього року зарплату вчителів ми розраховували за формулою, тобто адресно для кожного регіону, враховуючи особливості місцевості та кількість учнів. Грошей вистачить. Однак, навіть якщо рахувати примітивно, просто збільшивши відсоток, теж все виходить. У нас наприкінці 2017 року залишиться 6 млрд невикористаної освітньої субвенції — тобто це ті кошти, які ми дали вам на місця на зарплати вчителям, а ви їх вже фізично до кінця року не використаєте. Якщо розраховувати збільшення на 25% без цих 6 млрд, все збігається», — зазначив Хобзей.
Передбачається, що залишки освітньої субвенції перейдуть на 2018 рік та використовуватимуться цільово на матеріально-технічне забезпечення та інші потреби освіти.