Серед досягнень року, що минає, міністр освіти і науки Лілія Гриневич назвала створення понад 22 тисяч місць у закладах дошкільної освіти. Відкрилося 286 додаткових опорних шкіл і на 5 тисяч збільшилася кількість інклюзивних класів.
«Понад 40,5 тисячі вчителів початкових класів та іноземної мови пройшли перепідготовку», — додала урядовець. Про це вона повідомила під час підсумкової прес-конференції «Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 2019-го», зауваживши, що рік, який минає, був для міністерства досить складним, інтенсивним, проте результативним.
Міністр розповіла, що очолюване нею відомство працює над створенням відеокурсу для вчителів про те, як виявити жертву цькування в навчальному закладі та запобігати випадкам булінгу.
«До Міністерства освіти і науки звертаються заклади, щоб ми надали поради, як це здійснити у школах, застосовувати новий закон щодо протидії булінгу. Важливо запобігати таким явищам. Саме тому ми працюємо над відеокурсом для вчителів, як виявити жертву цькування (бо часто жертви не хочуть розповідати про це — бояться), які методи роботи, ситуаційні ігри треба застосовувати, щоб запобігти цькуванню й пояснити, що таке гідність людини», — сказала Лілія Гриневич.
Міністр нагадала, що Верховна Рада 17 грудня 2018 року ухвалила закон щодо протидії булінгу. Він передбачає штрафи за цькування — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт, повідомляє Укрінформ.
Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу має наслідком накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням до 20% заробітку.
Лілія Гриневич нагадала, що у 2019 році запрацює пілотний проект сертифікації вчителів, у якому зможе взяти участь тисяча педагогів початкових класів.
«Через механізм сертифікації ми хочемо знайти найкращих провідників Нової української школи, агентів змін, готових ділитися та поширювати сучасні методики навчання. Реалізувати таку мету можна лише за умови добровільності процесу, тому ми ретельно стежитимемо за дотриманням цього принципу. 2019-го ми обмежили кількість учасників до тисячі осіб, а також поширили це лише на одну категорію педагогів — вчителів початкових класів. Пілотування сертифікації триватиме у 2020 та 2021 роках. Сподіваюся, що надалі зможемо розширити і кількість можливих учасників, і категорії вчителів, які зможуть брати участь у сертифікації. Процедура непроста, але кожен, хто її пройде, отримає відповідний сертифікат, зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на кваліфікаційну категорію та отримати надбавку 20% до заробітної плати», — поінформувала міністр.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»