Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вивчає необхідність внести зміни у державні будівельні норми, зокрема, у нові ДБН щодо закладів освіти, для можливості проектування невеликих вбудованих і вбудовано-прибудованих у житлові будинки початкових шкіл (1-4 класи). Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.
«Мінрегіон зараз розглядає питання – дозволити проектувати початкові школи, вбудовані в житлові будинки. Сьогодні в Україні є велика нестача шкіл та дитсадків, особливо у великих містах, центральних районах та багатьох житлових кварталах. За нормами ДБН на 1000 жителів має бути забезпечено 38 місць у дитсадках і 135 місць у школах. По факту ж цього немає. Більшою мірою через тотальну і неконтрольовану забудову міст, гонитву за більшою кількістю квадратних метрів, а не комфортом жителів. У підсумку діти навчаються у класах по 35-40 учнів, в дві, а то навіть і в три зміни. Тому проектування невеликих початкових шкіл на перших поверхах житлових будинків могло би стати дієвим вирішенням ситуації, що склалася», – сказав він.
Для цього необхідно обов’язково прописати чіткі вимоги до таких вбудованих початкових шкіл для проектувальників. «У таких закладах має бути забезпечений відповідний рівень шумової ізоляції, інсоляції, пожежної безпеки, а також рекуперація, необхідна висота стель, наявність спортзалу тощо. Зараз ми ретельно вивчаємо досвід інших країн у цьому питанні», – пояснив Лев Парцхаладзе.
За словами заступника Міністра, можливість проектування вбудованих шкіл надасть можливість:
забезпечити людей комфортними умовами для навчання дітей молодших класів поруч з домівкою;
зняти соціальну напругу з катастрофічною нестачею місць у навчальних закладах;
розвантажити дороги від додаткового транспортного навантаження.
«З 1 жовтня в дію вступають оновлені ДБН щодо проектування дошкільних закладів, які вже містять норму щодо можливості проектувати невеликі дитсадки, вбудовані у житлові будинки. Проектування за аналогічним принципом невеликих початкових шкіл – це компроміс, який дійсно може вирішити важливу соціальну проблему, що сьогодні склалася», –підсумував Лев Парцхаладзе.
Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні документи, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.