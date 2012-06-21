Міністерство розвитку громад та територій України, опубліковано 3 червня 2020 року о 14:39

У Мінрегіоні пройшла онлайн-конференція для ЗМІ «Борги населення за комунальні послуги: як аналізувати проблему», яку проводили заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська та керівник Офісу підтримки реформ Міністерства Юлія Перчук.

У вступному слові Наталія Хоцянівська повідомила, що за 4 місяці поточного року біля 100% споживачів розрахувались за спожиті житлово-комунальні послуги, включаючи оплату за спожитий природний газ та електричну енергію. При цьому рівень розрахунків за послуги теплопостачання, утримання будинків та вивезення побутових відходів складав 94%, що більше аналогічного періоду минулого року (89,2%).

«По послугам теплопостачання, водопостачання, поводження з побутовими відходами та утримання будинків, сплата в поточному році перевищує сплату минулого року, і це суттєве збільшення. Для прикладу, за опалення споживачі в цьому році розрахувались на рівні 97%. В період карантину споживачі скоротили заборгованість за спожиті послуги на понад 1,100 млрд грн», – зазначила заступник Міністра.

Наталія Хоцянівська також торкнулася питання державної підтримки тих споживачів, які отримують пільги та субсидії на оплату ЖКП. «Не сплачують за комунальні послуги саме ті родини, які не мають права на державну допомогу, а отже їх доходи дозволяють проводити своєчасну оплату. І ми ведемо мову не про застарілий житловий фонд, а про сучасне нове будівництво, якому не більше 5-7 років», – зауважила заступник Міністра.

Наразі підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні послуги», щоб мати змогу реструктурувати заборгованість споживачів, яка виникла станом на 01.05.2020 року терміном на 60 місяців рівними частинами.

В свою чергу, керівник Офісу підтримки реформ Міністерства Юлія Перчук акцентувала увагу на тому, що протягом останніх кількох років було прийнято ряд змін до законодавства, що регулює надання житлово-комунальних послуг, зокрема, Закони України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги».

«Якщо за старим законодавством був один єдиний договір на всі випадки життя, незалежно чи створене в будинку ОСББ чи ні, то тепер за новим законодавством співвласники можуть вибрати одну з чотирьох моделей договорів.

Тому хочу спростувати фейкову інформацію, що у разі необрання форми управління будинком до 1 травня 2020 року, не будуть надавати комунальні послуги. До 1 травня був період, коли співвласники мали визначитись з цією моделлю договірних відносин. Проте, у зв’язку з тим, що у нас діють антикоронавірусні заходи, дію цієї норми було продовжено на 5 місяців по закінченню карантинних обмежень.

В Україні налічується 180 тисяч багатоквартирних будинків, у 32 тисяч з них зареєстровано ОСББ. Тобто люди вже здебільшого зорієнтувались щодо прийняття рішення відносно управління власним майном. Тому законом передбачено демонополізацію управління багатоквартирними будинками. Якщо споживач стикається з наданням неякісних послуг, то у першу чергу необхідно зафіксувати цей факт», – зазначила Юлія Перчук.

В ході онлайн-конференції журналісти мали змогу поставити свої запитання спікерам та отримати на них компетентну відповідь.

Захід проводився в рамках освітнього проекту для журналістів «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», який реалізується Національною спілкою журналістів України за підтримки USAID Проекту енергетичної безпеки.

Мінрегіон на регулярній основі проводить роз’яснювальну роботу з питань житлово-комунального господарства, тому наразі планує низку заходів для медіа та експертного середовища з цих питань.