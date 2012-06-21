Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повідомляє про початок роботи над проектом Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року.
Пропозиції згідно визначеної форми просимо надсилати на електронну адресу SlyshovaTA@minregion.gov.ua або ZubkoSD@minregion.gov.ua до 1 квітня 2019 року.
ДОВІДКА «УК»
Державна стратегія регіонального розвитку розробляється на виконання пункту 1 частини четвертої статті 8 Закону України «Про засади державної регіональної політики» та пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів та з врахуванням у Державній стратегії регіонального розвитку України інтересів суб’єктів регіонального розвитку.
Форма подання пропозицій до проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року