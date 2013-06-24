Державна програма компенсацій «єВідновлення» активно продовжує працювати. У її межах українці вже понад два роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла або ж для придбання нової оселі замість зруйнованої.

На 1 вересня за пошкоджене житло компенсації отримали понад 108 тисяч українців на загальну суму 10, 6 мільярда гривень. Загальна кількість поданих заяв за весь час — 166 491. Цей тип компенсацій містить дві категорії: виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій становили 71 700 гривень та 342 000 гривень відповідно.

Нагадаємо, що компенсації реалізують у межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

За знищене житло майже 23 тисячі українців отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 33 мільярди гривень. Загальна кількість поданих заяв за весь час — 64 030. Нове житло придбали понад 15 тисяч громадян. З них майже 7 тисяч — внутрішньо переміщені особи. На компенсацій для ВПО на початку цього року уряд окремо перерозподілив 15 мільярдів гривень.

Тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Їх започатковано цього року. 632 громадян отримали кошти першого траншу на загальну суму 775, 5 мільйона гривень. Нагадаємо, ці компенсації — частина проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.

Сервіс «єВідновлення» та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізують Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство цифрової трансформації у межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд «Євразія» та фінансує UK Dev. Партнер проєкту — Фонд «Східна Європа».

Джерело: Міністерство розвитку громад та території