Двосторонній скринінг за Розділом 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів» відбудеться у вересні 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України у Києві пройшов дводенний стратегічний воркшоп, присвячений підготовці до двостороннього скринінгу за Розділом 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів».

У заході взяли участь представники міністерств, експерти, міжнародні партнери та громадянське суспільство.

На стратегічній нараді працювали над тим, щоб сформувати спільне бачення, налагодити професійний діалог і взаєморозуміння між усіма ключовими учасниками процесу. Вже розпочалася підготовка перших версій презентацій для зустрічі з Європейською Комісією, опрацьовано актуальні питання та забезпечено узгодженість між державними органами. Крім того, разом з партнерами було погоджено загальний підхід України до цього етапу переговорів.

Під час виступу заступник Міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін подякував міжнародним партнерам за підтримку та обмін практичним досвідом, які сприяють формуванню сучасної системи регіонального розвитку в Україні.

«Ми активно співпрацюємо з Організацією економічного співробітництва та розвитку, Програмою U-LEAD та Міністерством фондів і регіональної політики Польщі для підготовки до двостороннього скринінгу за Розділом 22. Разом працюємо над вдосконаленням методології регіональної політики, посиленням спроможностей регіонів і громад, а також зміцненням їх інституційної готовності до ефективної участі у політиці згуртованості ЄС», — зазначив заступник Міністра.

У межах реформи регіональної політики Україна вже зробила низку важливих кроків: розробила модель інтегрованого планування, розпочала впровадження територіально-орієнтованого підходу, підготувала актуальні законодавчі зміни, а також активно використовує цифрові інструменти та координує співпрацю з партнерами.

Скринінг – це перший офіційний етап переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Він передбачає аналітичний огляд українського законодавства на відповідність праву ЄС у межах 35 переговорних розділів.

Розділ 22 — один із цих 35 пунктів. Він охоплює такі сфери: міжвідомчу координацію, стратегічне планування, фінансове управління та залучення регіонів до формування політик. Тому якісна підготовка до цього етапу є ключовою для подальшого ефективного використання європейських інструментів підтримки та розвитку.