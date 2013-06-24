Міністерство розвитку громад та територій презентувало попередню модель пілотного проєкту державно-приватного партнерства в галузі водопостачання та водовідведення, який заплановано втілити в Трускавці. Він стане прикладом залучення приватних інвестицій у відновлення водного сектору України.

Проміжні підсумки підготовки проєкту презентували на зустрічі в Києві за участі команди Мінрозвитку, представників Трускавецької міської ради та генерального директора КП «Трускавецьводоканал» Романа Бучковича. До обговорення долучились аналітик проєкту «Спільно» Тарас Бойчук і фахівці компаній Deloitt, Pricewaterhouse та Egis.

Протягом трьох тижнів команда Міністерства разом з експертами щодня працювала над аналізом фінансового стану підприємства «Трускавецьводоканал», бюджету громади. Було докладно опрацьовано техніко-економічне обґрунтування проєкту, на основі якого сформовано базову модель взаємодії між муніципалітетом, інвестором та державою.

Проєкт передбачає залучення до Трускавецьводоканалу приватного партнера строком до 30 років з інвестиційною складовою майже 20 млн євро. Модель співпраці передбачає передачу майнового комплексу підприємства в концесію — тобто приватна компанія отримує право на управління системою водопостачання, інвестує в її проєктування та модернізацію, забезпечує якість послуг, але не стає власником активів. Натомість держава або громада зберігає за собою контроль та визначає умови співпраці.

«Ми вдячні громаді Трускавця за те, що вона розглядає впровадження прогресивної моделі державно-приватного партнерства у відновленні водопостачання. Такий формат співпраці дає змогу не лише залучати інвестиції, а й вибудовувати тривалу прозору й ефективну систему управління критично важливою інфраструктурою», — зазначила перший заступник міністра Альона Шкрум.

Пілотний проєкт у Трускавці має продемонструвати інвесторам і міжнародним партнерам, що Україна вже зараз готова до реалізації складних інфраструктурних ініціатив на умовах державно-приватного партнерства, — із прозорим розподілом ролей, економічним обґрунтуванням і підтримкою держави.

На зустрічі в Києві сторони узгодили підхід до фінальної презентації, яку буде представлено на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference (URC) у Римі. Очікується, що вона стане важливим кроком до залучення міжнародних донорів та приватних інвесторів до реалізації проєкту, а також сигналом про готовність України до інноваційних форм співпраці у відновленні інфраструктури.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій