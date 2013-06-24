Міністерство розвитку громад та територій України провело зустріч з делегацією Програми розвитку ООН (ПРООН). Сторони представляли Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та заступник Генерального секретаря ООН, заступник Адміністратора ПРООН пан Хаолян Сюй, який вперше приїхав з візитом в Україну. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорили створення програми компенсацій за втрату житла для ВПО з тимчасово окупованих територій та для учасників бойових дій. Сторони домовилися спільно працювати над проектом та запуском нових механізмів відшкодування.

Одним із головних анонсів зустрічі став новий проект "Area-Based Recovery in Ukraine", який впроваджуватиметься у 2025–2028 роках із загальним бюджетом $120 млн. Ініціатива передбачає відновлення громад, розвиток місцевої економіки та підготовку до євроінтеграційних викликів. В основі проекту – територіально орієнтований підхід, який забезпечує участь громадян, органів влади, бізнесу та міжнародних партнерів у процесі відновлення.

"Ми щиро вдячні ПРООН за системну роботу, зокрема у прифронтових регіонах. Попри повномасштабне вторгнення та активні бойові дії ми спільно відновлюємо житло людей, лікарні, школи та об’єкти енергетичної інфраструктури. Результати нашого партнерства стали відчутною підтримкою для українських громад”, — зазначив Олексій Кулеба.

ПРООН підтвердили, що регіональна політика та підтримка енергетичної незалежності залишаються їхніми пріоритетами в Україні.

Партнери також домовилися поглиблювати співпрацю в межах проекту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» та координувати зусилля у підготовці до Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025).

Керівник місії ПРООН в Україні Яко Сільє, який працював у країні з 2022 року, подякував Міністерству за ефективну співпрацю та повідомив про завершення своєї каденції.

Участь у зустрічі взяли також перший заступник Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум та заступники Міністра Марина Денисюк та Олексій Рябикін.