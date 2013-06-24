Делегація Мінрозвитку та представники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) зустрілися, аби обговорити поточні ініціативи, стратегічні пріоритети секторальних реформ та подальшу співпрацю у відбудові України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мінрозвитку представляли: перший заступник Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум та заступники Міністра Андрій Кашуба, Марина Денисюк, Андрій Братусь, а також голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. Делегацію ЄБРР очолив Марк Боумен, Віце-президент Банку.

Найперше обговорили необхідність розвитку проектів державно-приватного партнерства. Вони відіграватимуть значну роль у відбудові регіонів. Частину цих проектів буде презентовано на Міжнародній конференції з відновлення України URC 2025.

“Особливу увагу варто приділити відновленню прифронтових регіонів. Це потрібно для того, аби люди не покидали свої домівки. Зараз ми спостерігаємо зміщення економічної активності зі сходу на захід. Це обумовлено внутрішнім переміщенням людей та релокацією бізнесу. Потрібно підтримувати ці громади, адже це питання не лише відновлення, а й економічної стабільності країни. Тому ми просимо ЄБРР про створення певних додаткових стимулів та заохочуємо інвестувати в прифронтові регіони. Оскільки без цього – реалізація проектів державно-приватного партнерства там неможлива”, — зазначила Альона Шкрум.

Сторони також обговорили важливість реформи управління державними інвестиціями та необхідність гнучкості планування в умовах війни.

“Уряд України активно працює над Середньостроковим планом пріоритетних державних інвестицій, який є ключовим елементом трирічного бюджетного планування. Цей план визначить пріоритетні сектори для інвестицій, що дозволить громадам готувати проекти для включення їх до Єдиного портфеля проектів на 2026 рік. Реформа управління публічними інвестиціями є складною та всеохоплюючою, і саме громади потребують додаткової уваги та допомоги в підготовці якісних проектів”, – зазначила Марина Денисюк.

Також йшлося про розвиток портової інфраструктури. Нині Міністерство готує концесійні проекти у морських портах, зокрема в Чорноморську, для залучення інвестицій у модернізацію інфраструктури. ЄБРР активно підтримує ці ініціативи.

“Ми щиро цінуємо підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку у питаннях, пов'язаних з концесіями. Ця допомога для нас дуже цінна та важлива. Крім того, Міністерство розглядає техніко-економічне обґрунтування поромного комплексу, підготовлені за підтримки ЄБРР. На його основі ми готуємо проект висновку щодо ефективності реалізації проекту ДПП. Цей проект буде поданий на розгляд робочої групи Міністерства і, після схвалення, направлений до Міністерства економіки для зовнішнього погодження” – наголосив Андрій Кашуба.

Також Міністерство запропонувало партнерам з ЄБРР долучитись до створення спільного проекту у сфері кібербезпеки. Йдеться про створення Галузевого центру передового досвіду у сфері кібербезпеки (ЦПК).

“ЦПК обслуговуватиме державні підприємства у транспортному, інфраструктурному, тепловому та водопровідному секторах, надаючи централізовані послуги з кібербезпеки. Це реагування на інциденти, моніторинг, рішення для резервного копіювання даних та спеціалізоване навчання” – пояснив Андрій Братусь.

Обговорили також реалізацію спільного з ЄБРР проекту "Розвиток Транс'європейської транспортної мережі". Йдеться про покращення під'їзних шляхів до пунктів пропуску на західному кордоні. Також – про збільшення пропускної спроможності існуючого транспортного сполучення, зменшення логістичних витрат та забезпечення швидких вантажних перевезень у напрямку Україна-ЄС. В рамках першого траншу ЄБРР вже тривають роботи з капремонту дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

Мінрозвитку висловлює вдячність партнерам з ЄБРР за їхню послідовну та принципову підтримку України в цей складний час, особливо за активну участь у зусиллях з відновлення та довгострокової відбудови.