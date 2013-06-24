25 вересня Міністр соціальної політики, сім’ї на єдності України Денис Улютін зустрівся з компаніями-членами Американської торговельної палати в Україні на чолі з Президентом Андрієм Гундером. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Я вдячний за готовність до діалогу та підтримку соціальної сфери. Дякую бізнесу, який вже долучається до наших ініціатив, серед яких Центри життєстійкості, програма Пакунок школяра та інші. Люди є нашим найбільшим ресурсом розвитку, тож маємо об’єднуватися, аби зберігати та розвивати людський капітал», – сказав Денис Улютін.
Учасники обговорили роль бізнесу у збереженні людського капіталу, зокрема працевлаштування людей з інвалідністю та людей старшого віку, а також підтримку роботодавцями внутрішньо переміщених осіб.
Своєю чергою Андрій Гундер підкреслив, що Американська торговельна палата в Україні є найбільшою серед Палат у Європі, з найкращою командою, яка служить та дбає про компанії-члени з 1992 року.
«Компанії-члени Палати – це найбільші платники податків в Україні, які вже інвестували понад 50 млрд доларів та продовжують вірити в країну, працювати та створювати робочі місця. Ми відкриті до плідної співпраці та реалізації спільних ініціатив, спрямованих на формування комфортних умов для ведення бізнесу, відбудову країни та розвиток економіки. Серед пріоритетів Палати у сфері управління людським капіталом у 2025 році – створення умов для реінтеграції захисників України, збереження кадрів в умовах війни та просування принципів різноманіття, рівності й інклюзії», – зазначив Андрій Гундер.
Довідково
Американська торговельна палата в Україні (Палата) є провідною міжнародною бізнес-асоціацією, яка служить 600 компаніям-членам в Україні з 1992 року, доносить об’єднаний голос американських, міжнародних та українських компаній, які інвестували більше 50 млрд доларів в Україну та залишаються вірними країні й зараз, під час війни. Палата виступає за покращення бізнес-клімату, тісно співпрацюючи з органами державної влади України.