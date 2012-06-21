Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні можуть скоротитися обсяги державних виплат різним верствам населення, які мають на це право, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, такий аудит виплат є вкрай необхідним заходом, бо в України значно почастішали різні шахрайські випадки та зловживання. Міністерство має переглянути програми надання таких виплат і зробити корективи. За словами Марини Лазебної, є такі програми фінансування, які було розроблено з доброю метою, а на практиці вони виявилися неефективними та просто маніпулятивними, коли шахрайськими діями присвоювалися чималі кошти за не головним їхнім призначенням.
Однак, як вважає міністр при цьому не йдеться про такі пільгові категорії громадян, як особи, які брали участь у військовому конфлікті на сході України, «чорнобильці» та деякі інші. Вони всі отримуватимуть таку державну допомогу.
Міністр також вважає, що нині одним з головних завдань її державної інституції, є створення системи адресної допомоги соціально вразливим верствам населення України.
Як неодноразово писав «Урядовий кур’єр», в нашій державі ще й досі немає практики субсидіювання витрат для соціально вразливих категорій населення на закупівлю ними продуктів харчування та товарів першої необхідності за принципом адресності.
Чимало експертів вважають, що Україна повинна залишити й надалі державне регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари, на яке влада спромоглася у квітні 2020 року, враховуючи негативні наслідки ціноутворення на різних ринках після введення карантинних заходів.