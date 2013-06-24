Команда Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України на чолі з Денисом Улютіним провела зустріч із командою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на чолі з Головою регіонального представництва банку в країнах Східної Європи Крістіною Мікуловою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, коли мільйони людей були змушені покинути свої домівки, потреба у соціальному житлі зросла в рази. Наше завдання — зробити його в Україні не лише доступним, а й економічно привабливим для громад. Якісна нормативна база забезпечить сталу роботу цієї системи і тут для нас є цінною допомога європейських партнерів у розробці політик та законодавства», — наголосив Денис Улютін.

Сторони зосередили увагу на реалізації майбутньої пілотної програми ЄІБ та ЄС із розвитку соціального житла в Україні обсягом 100 млн євро. Вона буде реалізована у декількох регіонах України. Зокрема, передбачено 6 млн євро на технічну допомогу — експертну підтримку, навчання та консультації. Загалом програма передбачає створення якісного, доступного та фінансово сталого житла для вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

У країнах ЄС соціальним житлом користується від 20 до 40% населення. До прикладу, у Відні цей показник сягає 70%. Важливими принципами є змішане проживання різних соціальних груп - це допомагає уникати соціальної ізоляції. Тобто створюються ефективні моделі управління — муніципальні оператори, кооперативи чи агенції соціальної оренди. Подібна модель успішно працює у Франції та забезпечує стабільне фінансування житлових програм без повної залежності від державного бюджету.

ЄІБ підтвердив готовність надавати технічну допомогу та експертну підтримку у розробці законодавчих рішень і впровадженні найкращих практик ЄС для розвитку системи соціального житла в Україні.

Нагадаємо, в Україні вже діє програма пільгового кредитування для ВПО, у межах якої держава покриває 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів у перший рік.