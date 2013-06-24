Уряд прийняв розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України постанову, яка удосконалює та спрощує процедури забезпечення осіб з інвалідністю, військовослужбовців та постраждалих від війни допоміжними засобами реабілітації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до постанови, удосконалено цифрові механізми забезпечення допоміжними засобами реабілітації та зменшено кількість паперових і сканованих копій документів, які наразі надаються для отримання таких виробів.

Також спрощено процедуру отримання вкладишів та чохлів для кукс верхніх і нижніх кінцівок.

Оптимізовано перелік документів для отримання допоміжних засобів реабілітації цивільним громадянам, що постраждали від збройної агресії рф, зокрема, отримали поранення чи інші ушкодження внаслідок воєнних дій.

Розширено доступ до якісного протезування та ортезування, в тому числі виробами підвищеної функціональності, для військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Окрім того, військовослужбовці та цивільні зможуть навчатися користуванню допоміжними засобами реабілітації (палиця тактильна, крісло колісне, мобільний телефон) під час проходження реабілітації у державних реабілітаційних закладах. Підставою може бути рішення ВЛК, висновок ЛКК чи направлення військової частини Збройних Сил або інших підрозділів Сил оборони.

Це необхідні кроки, які вже зараз забезпечать особам з інвалідністю, військовослужбовцям та постраждалим від війни можливість отримувати допомогу швидше, простіше та якісніше.