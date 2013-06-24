Календарна зима 2022/2023 років нарешті закінчилася. І ми вже не боїмося замерзнути. На щастя, минулої зими не було ні лютих морозів, ні сильних снігопадів, ні буревіїв.

Спостереження, які виконують у мережі гідрометслужби, дають змогу підбити підсумки. У Києві середня температура повітря торік у грудні становила -0,7°С, що помітно вище від норми 1991—2020 років -1,8°С. Січень 2023-го виявився навіть теплішим: його середня температура становила -0,3°С з нормою -3,2°С. Приблизно така сама температура була і в лютому -0,2 °С, норма якого становить -2,3°С.

Лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10°С і нижче. Мінімальну температуру (-10,9°С) зафіксовано 6 грудня 2022-го.

Минула зима рясніла температурними рекордами, а саме високою температурою, яку раніше ніколи не спостерігали. Особливо незвичною була температура повітря 1 та 2 січня, коли у столиці вона сягнула +13,2°С.

Загалом за температурою повітря зима 2022/2023 років виявилася однією з найтепліших за всю історію спостережень — із 1812 року. Принаймні, вона увійшла в п’ятірку найтепліших, і це за період тривалістю понад 200 років!

Порівняно невеликою виявилися кількість опадів та висота снігового покриву. Загалом він то утворювався, то зникав повністю. Хоч як дивно, в Києві найбільшу висоту снігового покриву (15 см) зафіксовано 19 листопада. До слова, саме той осінній сніг, який уже розтанув, забезпечив доволі значні витрати води у Дніпрі, що сприяло і сприяє виробництву електроенергії на ГЕС. В умовах, коли ворог свідомо бив по наших об’єктах енергетики, додатково вироблені кіловат-години для нас дуже важливі.

Минула зима виявилася поблажливою до нас і щодо небезпечних проявів погоди: хуртовин, сильного туману тощо.

До слова, у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського щойно завершено роботу над кількатомним узагальненням клімату України. Достатньо сказати, що кліматичні параметри представлено у більш як 100 таблицях. У праці можна знайти відомості і про Крим, нехай у трохи скороченому обсязі.

Весна, що розпочалася, вселяє надію, що невдовзі ми повернемо захоплені ворогом землі, й нас ще більше цікавитиме температура повітря і води на Південному березі Криму.

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,

доктор географічних наук,

Андрій КУЦИЙ,

директор ЦГО,

для «Урядового кур’єра»