Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки пілотному проєкту «Рука допомоги», що реалізується на Харківщині з ініціативи Міністерства соціальної політики України за фінансової підтримки Світового банку, 79 безробітних переселенців та малозабезпечених жителів регіону стали підприємцями.
Торік для відкриття власної справи вони отримали фінансову допомогу на суму майже 5 мільйонів гривень. За умовами проєкту один учасник для організації власного бізнесу отримав позику до 60 тисяч гривень, що відповідно до бізнес-плану надавало можливість придбати обладнання, витратні матеріали та розгорнути підприємницьку діяльність у найрізноманітніших сферах: виготовлення паливних брикетів, меблів, харчових продуктів, меду, пошиття одягу під власним брендом, вирощування екологічно чистих овочів тощо.
Як поінформували в департаменті соціального захисту Харківської облдержадміністрації, наразі шестеро учасників проєкту вже повністю виконали умови договору про надання позики та повернули отримані кошти у сумі 2 мільйонів гривень державі.
Окрім забезпечення своїх сімей постійним доходом підприємці також створили понад 100 робочих місць для себе та найманих працівників.