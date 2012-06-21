За 2017 рік столичний метрополітен перевіз 498,4 млн пасажирів, повідомляє прес-служба підземки. Наголошується, що цей показник на 2,8% перевищує результат попереднього року.
Вже традиційно найбільш завантаженою стала станція метро «Лісова». Минулого року нею скористалося понад 21,4 млн пасажирів. Найменший попит на "червоній" лінії у станції "Дніпро". Вона прийняла 986,5 тис. пасажирів. Загалом ця лінія з 18 станцій перевезла 208,1 млн осіб.
Другою найзавантажнішою є «синя» лінія. Так, у минулому році нею скористалися 172, 6 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції «Мінська» (понад 17 млн в рік), мінімальний – «Поштова площа» (4,3 млн).
«Зелена» гілка за рік прийняла майже 117,7 млн киян і гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук'янівська» (14,6 млн) і «Позняки» (14,1 млн), найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» (1,6 млн).