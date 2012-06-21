Надходження військового збору до державного бюджету України в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросли на 31,5%, або на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн.
«Найбільше військового збору сплачено платниками податків міста Києва – 2,398 млрд грн, 859 млн грн надійшло до бюджету від платників Дніпропетровської області, 810 млн грн – Харківської області і 679 млн грн – Львівської області», – йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.
Найбільша сума військового збору в 2017 році в бюджет надійшла в грудні – понад 1,7 млрд грн.
ДОВІДКА "УК"
Військовий збір введено з 3 серпня 2014 року за ставкою 1,5% від об’єкта оподаткування. Його платниками є фізичні особи – резиденти, що отримують доходи як в Україні, так і іноземні доходи, нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, і податкові агенти.