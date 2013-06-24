Заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак спільно з директором Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції і його представниками презентували концепцію першого проєкту оновленої Національної стратегії у сфері прав людини до 2035 року.

Майже 140 представників державних органів влади та інститутів громадянського суспільства зібрались у змішаному форматі для обговорення підготовки стратегічного документа, що має забезпечити ефективний захист прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів та принципів прав людини з урахуванням пріоритетів євроінтеграції та викликів, що зумовлені збройною агресією російської федерації.

«Оскільки ми рухаємося до членства в ЄС, стратегія має відповідати нашим євроінтеграційним зобов’язанням та віддзеркалювати ті кроки, що ми затвердили у дорожній карті з питань верховенства права», — зазначила Людмила Сугак.

За словами заступника міністра, до напрацювання стратегічних напрямів стратегії було залучено 49 органів державної влади та 69 організацій громадянського суспільства, з яких 20 надали свої експертні пропозиції.

Представлений проєкт стосується 27 стратегічних напрямів, спрямованих на захист основоположних прав, зокрема: права на життя, доступу до правосуддя, мирних зібрань; права людини в галузях освіти, праці, охорони здоров’я, а також захист від катувань, дискримінації та нетерпимості. Він охоплює права окремих категорій, таких як діти, молодь, особи з інвалідністю, ветерани, внутрішньо переміщені особи тощо, повідомляє Мін’юст.