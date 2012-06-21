Міністерство юстиції запроваджує новації, які забезпечують захист прав громадян, відкритість влади і створюють зручні сервіси для українців. Так прокоментував результати роботи цього року очільник відомства Павло Петренко.
Зокрема, триває розвиток онлайн-сервісів Мін’юсту, а проект «Онлайн будинок юстиції» вже запроваджено на всеукраїнському рівні. Доступ до послуг міністерства можна отримати на єдиному державному порталі poslugy.gov.ua. Створені урядом та Мін’юстом в усіх куточках країни антирейдерські аграрні штаби вже запобігли десяткам конфліктів і спробам захоплення земель чи збіжжя.
«Наша система електронних торгів арештованим майном, які нині називається OpenMarket, перейшла на найсучаснішу технологію збереження і захисту інформації Blockchain і першою у світі використала її для проведення відкритого аукціону. Плануємо перевести на цю систему всі реєстри Мін’юсту», — зазначив урядовець.
Торік Україна першою серед європейських країн зобов’язала підприємства вказувати реальних власників, повідомляє прес-служба Мін’юсту. Цього року зроблено наступний крок — наша країна першою в світі приєдналася до ініціативи передачі інформації про кінцевих бенефіціарів українських компаній до глобальної бази власників бізнесу.
Активно запроваджують реформу системи примусового виконання судових рішень, завдяки якій їх побільшало з 5 до 18%. Запроваджено всеукраїнський правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та відкрито другий контакт-центр системи безоплатної цілодобової правової допомоги.
«Найголовніше — ми домоглися значного розширення категорій громадян, які мають право на безоплатну правову допомогу. Від початку року безкоштовний адвокатський захист можуть отримати всі бійці АТО з усіх питань, тимчасово переміщені громадяни, а також малозабезпечені з доходом меншим, ніж два прожиткові мінімуми. І далі запроваджуватимемо новації, яких потребують громадяни. Це зміни, які стосуються мільйонів українців. Вони забезпечують сталий розвиток суспільства й держави», — резюмував Павло Петренко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»