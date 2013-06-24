З початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом. Про реєстрацію шлюбів в умовах війни розповіла в ефірі Українського радіо заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заявку і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня», - пояснила Валерія Коломієць.

Вона зазначила, що на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть бути й поліцейські, й військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.

«Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom», - поінформувала заступник Міністра.