Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Комунальне підприємство «Миргородводоканал» за фінансової підтримки Миргородської міської ради придбало у користування гідродинамічну установку високого тиску для сервісу каналізаційних труб та обладнало спецмашину для її обслуговування.
Така машина у комунальному господарстві дуже цінується. З її допомогою комунальники зможуть більш якісно здійснювати промивання замулених або захаращених дрібним сміттям колекторів-ливнівок, колодязів, широких каналізаційних труб, пожежних водойм та відстійників і таке інше. Тобто, така спецтехніка обов'язково має бути в наявності у міських комунальних служб.
Принцип дії каналопромивного автомобіля такий: у забруднений колектор, колодязь або трубу під тиском за допомогою насоса подається чиста вода. Завдяки цьому бруд під тиском повністю вимивається.