Український контингент у Косові (Республіка Сербія) провів спільні навчання разом з угорськими колегами, які нещодавно прибули на ротацію. Мета навчань — відпрацювати злагодженість під час виконання завдань із забезпечення безпеки та вільного пересування військ KFOR, повідомляє пресслужба Міноборони. Особовий склад українського національного контингенту з інженерною та іншою технікою здійснив марш на відстань понад 70 кілометрів. Дорогою умовні мітингувальники, роль яких виконали українські військовослужбовці, намагались блокувати рух колони. Після відпрацювання дій угорськими військовими з угамування натовпу українські вояки розпочали пошук вибухонебезпечних предметів і розміновували штучно зроблені завали за допомогою інженерної техніки.
ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ