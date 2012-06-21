Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У столиці Казахстану Астані пройшов міжнародний конкурс краси «Міс СНД-2018».
З-поміж 19 учасниць із Латвії, Таджикистану, Вірменії, Білорусі, Узбекистану, України, Киргизстану, Грузії, Росії та Казахстану перемогла представниця України уродженка міста Шостка на Сумщині 24-річна Тетяна Акуленко.
Щоправда, зараз Тетяна мешкає і працює юристом в Одесі, а до цього навчалася в Національному університеті «Одеська юридична академія».
Умовні срібло та бронзу, а саме титули «Перша віце-міс» і «Віце-міс» одержали відповідно представниці Казахстану та Вірменії.
Конкурс «Міс СНД» започаткований 1996 року.