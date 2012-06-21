Ключі від п’яти авто швидкої допомоги та 21 одиниці комунальної техніки (сміттєвозів та вакуумних машин) вручили представникам місцевих громад керівники Запорізької області. Для голів об’єднаних територіальних громад та селищ ця техніка довгоочікувана. За кошти обласного бюджету її купували за заявками місцевих громад.
— Це результати спільної роботи, спрямованої на розв’язання важливих соціально-економічних проблем регіону, — каже голова Запорізької облради Григорій Самардак. — Проблема екології (вивезення та утилізації сміття) актуальна для всіх територій Запорізького краю. Звернення, що надходили до облради від місцевих громад, стосувалися необхідності оновлення автопарку комунальної техніки. Нині ми це зробили і далі підтримуватимемо ініціативи ОТГ. Єдине, про що мрію, щоб техніка, яку закуповуємо за кошти обласного бюджету, була українського виробництва.
Усього з обласного бюджету на придбання комунальної техніки було надано понад 60 мільйонів гривень. І надалі оновлену техніку (вакуумні машини, самоскиди та бульдозер) отримуватимуть місцеві громади.
Громади вдячні обласній владі за підтримку ініціатив, допомогу в розвитку ОТГ.
— Це дуже важлива підтримка, за умови, що новостворені громади тільки стають на ноги, — підкреслює голова Комишуваської ОТГ Юрій Карапетян.
За даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, за результатами проведених процедур закупівлі станом на 13 грудня 2017 року в Запорізьку область поставлено 21 одиницю техніки (10 найбільших сміттєвозів, 10 вакуумних машин, один самоскид) на 42 мільйони 912 тисячі гривень.
Загалом в області утворено 42 громади з 61, затвердженої перспективним планом. З 1 січня 2018 року в 36 із них діють фінансові взаємовідносини держбюджет—громада.
Також чинна Програма підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад Запорізької області, згідно з якою в 2017 році ОТГ отримували по 500 тисяч гривень з обласного бюджету. Так, 24 громади отримали 12 мільйонів гривень.
Як зазначив Костянтин Бриль, на поетапне оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги в 2017 році було скеровано 56,5 мільйона гривень. Загалом у 2017-му придбано 22 авто. Нові карети «швидкої» передали й для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Центр відкрили у червні 2017 року, що позитивно позначилося на якості надання першої медичної допомоги.