Учора Верховна Рада голосами 326 народних обранців ухвалила проєкт постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.
В останню неділю жовтня громадяни обиратимуть депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голову. Водночас виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначають та не проводять. У зв’язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей виборів депутатів Донецької та Луганської обласних рад також не призначають і не проводять. Постановою Кабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування місцевих виборів за рахунок коштів державного бюджету України, а Центральній виборчій комісії — здійснити фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки й проведення виборів.