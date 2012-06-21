Приїзд основної місії МВФ відкладається через брак прогресу в питанні призначення голови НБУ замість Валерії Гонтаревої, яка ще в травні подала у відставку. Про це FinClub повідомив співрозмовник в Національному банку.
«Президент пообіцяв МВФ внести узгоджену кандидатуру нового глави НБУ до парламенту, а тепер не хоче навіть говорити на цю тему. Відсутність дати приїзду місії — примус до діалогу», — повідомило джерело.
У МВФ побічно підтвердили цю інформацію. «Президент обіцяв пані Лагард (очільник МВФ) внести кандидатуру, а тепер його влаштовує Смолій (в статусі в.о. — ред.)», — зазначив співрозмовник у фонді. Перший заступник глави НБУ Яків Смолій зараз є в.о. глави НБУ.
Раніше представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що дата наступної місії МВФ ще не визначена і доля двох мільярдів доларів траншу від МВФ під питанням.
Співрозмовник в Адміністрації президента говорить, що іншого кандидата, крім глави Райффайзен Банку Аваль Володимира Лавренчука, вони не планували вносити в парламент.
Хоча, за інформацією FinClub, на пост глави НБУ розглядаються не тільки кандидатури Лавренчука і Смолія.
«МВФ хоче відкритого процесу відбору кандидата», — додало джерело в НБУ.