Колектив педіатричного відділення дитячої поліклініки №2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди справив новосілля. Завдяки благодійному фонду «Технологія», який виділив близько 900 тисяч гривень, капітально полагоджено приміщення, кабінети, коридори тощо, а також придбано меблі та рециркулятор.
Таким чином в обласному центрі реформують медичну галузь, починаючи із закладів первинної ланки – саме до них належить міська дитяча клінічна лікарня, яка обслуговує майже 10 тисяч наймолодших мешканців міста.
Як повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, торік на її потреби з міського бюджету виділено 12,2 мільйона гривень, з них 7 – на придбання сучасного обладнання. У 2018-му передбачено ще майже 9,3 мільйона, в тому числі на утеплення та ремонт фасаду поліклініки.
Водночас у місті планують відремонтувати приймальне та решту відділень дитячої клінічної лікарні, а на базі міської клінічної лікарні № 1 облаштувати сучасну операційну з ангіографом.