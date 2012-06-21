Разом із рештою залізничного транспорту, за дозволом уряду, в столиці почне працювати і міська електричка.
Про це під час брифінгу 26 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також нагадав, що, відповідно до плану уряду щодо виходу з карантину, з 1 червня буде відновлено залізничні перевезення у міському, регіональному та міжобласному транспорті.
Нині в Києві відновили роботу наземного громадського транспорту та метро у звичайному режимі. Отже, столична влада спостерігатиме за динамікою захворюваності. І рішення щодо відкриття електрички ухвалюватимуть, виходячи з поточних даних.
А поки що комунальне підприємство «Київпастранс» замовило філії Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички, оскільки належить вона саме цій організації, а місто цей вид транспорту експлуатує. Зокрема, планують виконати 48 поточних ремонтів електропотягів і їх технічне обслуговування, адже чимало років це питання було не в пріоритеті.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»