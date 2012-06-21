Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Із планом забудови Черкас давно існують проблеми. Як із самою забудовою. На недавній сесії депутати вирішили обговорити новий генеральний план забудови міста. Однак обговорення так нічого й не дало. Запропонований проєкт рішення щодо актуалізації генерального плану забудови обласного центру рада не підтримала. Однією з причин були сумніви депутатів стосовно можливої забудови черкаської набережної.
Довкола спорудження на узбережжі багатоповерхівок уже кілька років точаться суперечки. Депутати свого часу не підтримали проєкт зведення будинків на ділянці площею 3,2 гектара, яка належала до категорії земель рекреаційного призначення. Згідно з земельним законодавством, вести багатоповерхове будівництво там не можна, адже воно перешкоджатиме використанню ділянки за призначенням. Верховний суд України поставив крапку у справі про намагання забудувати черкаську набережну.
Нині ж, приміром, депутат Павло Карась вважає, що й нинішній генеральний план забудови повинен зазнати значних змін. Зокрема залишається чимало нез’ясованих питань щодо повної забудови Митниці котеджами.
З боку ж департаменту архітектури та містобудування було висловлено думку, що актуалізація вирішує набагато більше важливих питань для міста, ніж має недоліків.