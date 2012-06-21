Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вимушене запровадження карантину відчутно позначилося на матеріальному становищі пересічних лубенчан. За короткий період на облік у тамтешньому центрі зайнятості стали півтисячі осіб; до карантину у місті офіційно безробітних було близько 800 осіб, а нині їх 1300. З цієї ж причини без копійки залишилися й чимало представників малого та середнього бізнесу, які раніше здійснювали певні відрахування в міську скарбницю.
Незважаючи на те, що у міста погіршилися фінансові можливості, тамтешня влада вирішила тугіше підперезатися очкуром, але підтримати в цю лиху годину своїх платників податків. На міській сесії депутати ухвалили виділити на підтримку малого бізнесу 150 тисяч гривень. Розділити кошти доручили спеціально створеній комісії.