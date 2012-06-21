Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Медичні заклади Полтави у 2020 році чекає своєрідний ренесанс. Міська влада винайшла кошти на реконструкцію низки таких об’єктів із комунальною власністю, зокрема дитячої клінічної лікарні, де відреставрують приймальні й хірургічне відділення. Пощастить і амбулаторії сімейної медицини №8 КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1», КП «1-а міська клінічна лікарня». Там відповідно збудують каналізаційну мережу та реконструюють відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Крім того, в управлінні капбудівництва Полтавського міськвиконкому запланували невідкладні реконструкційні роботи у деяких освітніх закладах та наукових установах Полтави, зокрема у школі мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко та Науковому ліцеї №3.