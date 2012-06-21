Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій міській раді обговорили питання щодо захисту людей, які постраждали від насильства домашнього та за ознакою статі. Тематичний семінар відбувся у контексті Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
«Ми бачимо, що вінничани починають не замовчувати проблему. Нещодавно ми їздили переймати досвід до Румунії. Там працюють кризові кімнати, куди люди можуть звернутися, а також проводять роботу з кривдниками. Нині ми працюємо над створенням кризової кімнати», – розповіла заступник міського голови Галина Якубович.
З липня цього року при міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від насильства домашнього або за ознакою статі. Проводиться інформаційна компанія. Важливо, щоб потерпіла людина, не залишалася на самоті з проблемою. З цього питання працівники департаменту соціальної політики міської ради тісно співпрацюють з усіма відповідними службами. А також у складі мобільної групи виїжджають на виклики.
«З першого липня зафіксовано 110 викликів від людей, які постраждали від насилля. Це підтверджені випадки, і ми працюємо із потерпілими. Тісно співпрацюємо із патрульною поліцією. У селищі Вороновиця діє спеціалізований притулок, куди можна направити людей потерпілих від насильства. І ми вже туди направили троє осіб», – зазначила директор департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.