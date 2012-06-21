Майже 30 тисяч років тому європейські мисливці їли м’ясо вовків: про це свідчать сліди оброблення на кістках хижаків. Раніше вважалося, що на вовків полювали тільки заради шкур.
Те, що в хід йшло ще й м'ясо, показало повторне дослідження вовчих кісток з двох стоянок недалеко від чеського міста Брно. На них дійсно є порізи, що залишилися від зняття шкур, але також є і сліди оброблення — порізи, які могли утворитися тільки в тому випадку, якщо тушу ділили на частини. І справді — нерозумно викидати м'ясо, особливо коли з ним сутужно, відзначають дослідники, що опублікували результати своєї роботи в Journal of Anthropological Archaeology.
На одній із стоянок знайшли також кістки інших тварин, печерних левів, бурих ведмедів, росомах і лисиць, яких теж могли їсти. Правда, кісток цих тварин виявилося порівняно небагато.
Три роки тому інша група вчених опублікувала статтю про кістки печерних левів з іспанської печери. Вони датуються більш пізнім часом — близько 14,8 тисячі років тому. Автори статті 2016 року прийшли до висновку, що головною метою мисливців були шкури печерних левів, які могли використовувати як килими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»