У селі Засулля Лубенського району Полтавської області почали капітальний ремонт мосту через Сулу, який працює без відновлення 60 років і перебував в аварійному стані. Там перекрили рух транспорту. Технології, за якими міст будували, давно застаріли, тому підрядник першим в Україні використовує троси, щоб його підсилити.
Аби зменшити навантаження на міст, його вкриють полегшеною асфальтно-бетонною сумішшю замість звичайної. Довжина мосту — 229,75 метра. Вартість ремонтних робіт та матеріалів — майже 50 мільйонів гривень.
«Міст стане ширшим — з 5 до 9 метрів. Це дасть змогу збільшити його пропускну здатність», — розповів перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.
На Полтавщині вже закінчують середній поточний ремонт місцевих автошляхів. У Котелевському районі місцеві дороги відремонтували.