Згідно з нормами нової концепції реформування теплопостачання, органи місцевого самоврядування зобов’язані погоджувати з Мінрегіоном перехід на нову систему опалення в місті. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі одного з вітчизняних телеканалів. За приклад він навів міста Марганець і Нікополь. Там відбувся колапс після переходу на електричне опалення — трансформаторні підстанції і проводка не витримали навантаження.
Саме тому органи місцевого самоврядування повинні розробити в кожному місті систему, залучати можливості квартального опалення, альтернативних джерел енергії, встановлення надомних котлів. Додатково ухвалено й закон, який дає змогу виробляти підприємствам ТКЕ теплову енергію з альтернативних джерел. Слова Геннадія Зубка цитує його прес-служба: «Слід визначити ті групи населення, яким необхідно фінансово і технічно допомогти перейти на автономне чи індивідуальне опалення».