На Вінниччині яскравим дійством, в контексті відзначення новорічно-різдвяних свят, став мистецький проект на території державного історико-культурного заповідника «Буша», що в Ямпільському районі. Сюди, де хліборобські народи живуть понад 10 тисяч років, де село Буша (яке колись було містом) є одним з символів звитяги і патріотизму українців, вперше дружно завітали громади з усіх районів області. З собою вони привезли «нашу думу, нашу пісню», які, будучи самобутніми, інтегровані у світ.
Кожен район представив свою виставкову світлицю з вертепом. У кожній світлиці, щедрій різдвяними стравами, були виставлені вироби майстрів традиційних ремесел — гончарства, лозоплетіння, рогозоплетіння, вишивки тощо. Краян зустрічали господар і господиня в національному вбранні, які, під супровід народних пісень та музики, щедро пригощали кутею, традиційними стравами, напоями і різдвяною випічкою.
«Мистецький захід невипадково проводиться на святій землі заповідника «Буша». Тут неймовірна аура та українських дух. Атмосфера, що тут панує, не залишає байдужим нікого, вона пронизує до самого серця. Зараз ми живемо у непростий історичний час, та, попри все, ми рухаємося вперед. Збереження й утвердження наших українських обрядів і традицій невід’ємна складова розвитку та успіху нашої Вінниччини й України в цілому. Я переконаний, що цей фестиваль, який сьогодні ми з вами започаткували, стане традиційним і щороку буде відзначатись на цій багатій історичній землі », — зазначив, вітаючи присутніх зі святами, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, за ініціативи якого відбувався мистецький проект в Буші. Протягом всього свята зично лунали різдвяні віншування фольклорних, співочих та обрядових гуртів районів та об’єднаних територіальних громад краю з побажаннями щастя-долі.