Справжня картина створюється з талантом, професійністю і внутрішнім світом митця. А ще відчуттям світла, яке проявляє колір речей і контури їхніх взаємовпливів.
Нещодавно відзначали Всесвітній день художника. Про цей день, хоч як дивно, Анатолій Криволап, найуспішніший український художник, дізнався від мене і запросив на відкриття своєї виставки в Музей історії Києва. Саме тут у травні 2016-го він експонував понад 60 своїх робіт і презентував фоліант репродукцій за весь період творчості. Цього разу Ощадбанк, який розмістив на своїй картці роботу митця, видав величенький альбом-календар з його роботами.
Картини митця виставлено у Віденському музеї мистецтв, японському Шимано, домі-музеї Пола Маккартні в Ліверпулі тощо. Художник шокує відкритістю цін на свої роботи, що не властиво його колегам. Анатолій Криволап вважає, що висока вартість сучасних українських картин «розширює коло шанувальників і надає ваги художникам». Найдорожчу роботу живописця «Кінь. Ніч» придбано на аукціоні «Філіпс» 2013 року за майже 200 тисяч доларів.
72-річний митець впливає на молодих колег іменною премією, в яку входить переліт, готель і квиток у будь-яке визначне художнє зібрання світу. А назвою його нової виставки стали рядки з поезії Василя Стуса: «У цьому полі синьому». Природу на картинах художник оприявнив як естетичний космос із силою, енергією і драматизмом української міфології.
«Мене називають метром. Який я метр? В мені 178 сантиметрів, — на відкритті виставки художник, перебуваючи в центрі уваги численних шанувальників і фахівців, був у доброму гуморі. — Кожному даю побачити те, що він хоче: кіз, віслюків і коней. Кінь — це символ, який дає змогу в’їхати у пластичне поле. Картина «Кінь. Ніч» була першим етапом у роботі з освітленням. Захотілося зробити календар року. Цими 25 роботами закриваю суперуспішну тему коней».
На виставці, що працюватиме до 19 січня 2019-го, представлено великі роботи останніх років, хоч є і кілька невеликих пейзажів. У них яскравою палітрою виявлено раціональність та інтуїцію як фаховість митця в опануванні світлотіні життя природи.
Анатолій Криволап вважає: «Мистецтво — це повноцінність життя, що варто засвоїти і комерсантам, і політикам».
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»